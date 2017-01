Un concorso intitolato ad Ennio Porrino

Gli Amici della Musica di Cagliari organizzano il XXV concorso internazionale di pianoforte Ennio Porrino che si svolgerà a Cagliari dal 16 al 20 gennaio 2017.

Il concorso, coprodotto insieme al Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari, al Teatro Lirico di Cagliari e al Palau des Artes di Valencia, prevede come premi anche concerti a Cagliari, Valencia e in altre città europee e una registrazione discografica.

Il presidente della giuria sarà Francesco Libetta.

Il termine per presentare la domanda di partecipazione è il 30 dicembre 2016; per scaricare il bando in lingua italiana clicca QUI.

Ulteriori informazioni sul sito degli Amici della Musica di Cagliari: www.amicidellamusicadicagliari.it