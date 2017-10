Ritorna in questo weekend il Milano Hi-fidelity

Alta fedeltà audio a cinque stelle a Milano: torna il 7 e 1 ‘8 ottobre l’appuntamento autunnale con il ”Milano Hi-fidelity”, rassegna di elettronica con il maggior numero di ditte e marchi partecipanti, specializzata nel suono di qualità per ascolti domestici. Ideatore è, come sempre, Stefano Zaini dell’azienda “The Sound of the valve”.

La fiera è in programma all’hotel Melià di via Masaccio 19 a Milano (zona Lotta): vi partecipa una settantina di ditte, in rappresentanza di circa 600 marchi italiani e stranieri. È la trentanovesima fiera di settore che Zaini promuove dal 2000 a oggi, accoglindo nuovi mondi della musica ascoltata ad alto livello, per una proposta completa, in grado di coinvolgere e interessare un pubblico sempre più ampio e qualificato di “audiofili”. E per avvicinarsi a questo mondo non occorre staccare assegni da milionari: basta informarsi sulle riviste di settore e soprattutto ascoltare in prima persona.

E fra le riviste non mancherà MUSICA: venite a trovare lo stand Zecchini Editore al piano terra!

ENTRATA GRATUITA

Tutte le informazioni su questa e sulle passate edizioni al sito

http://www.milano-roma-hi-fidelity-audio-show.it/Milano_2017_aut_index.html