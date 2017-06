La stagione 2017 di “Musica con le ali”

Un’iniziativa di crescente rilievo artistico e culturale che vede giovani musicisti di talento impegnati in un entusiasmante viaggio nella musica classica, con un repertorio sinfonico brillante ed originale che comprende opere di grandi compositori come Tchaikovsky e Strauss, ma anche autori meno conosciuti come Geminiani e Respighi. Una stagione concertistica iniziata il 27 gennaio, che ha già riscosso una notevole partecipazione di pubblico, e che proseguirà in diverse date e diverse sedi di grande prestigio fino alla fine dell’anno con numerosi altri appuntamenti.

I concerti in programma, che vedono maestri del passato interpretati da giovani talenti del nostro tempo, hanno una duplice finalità: dare vita ad eventi musicali che possano arricchire e dare nuova linfa alla vita culturale del nostro Paese, e offrire importanti e preziose occasioni di visibilità a giovani artisti di talento. Dei quattordici appuntamenti in programma, quattro fanno parte della rassegna musicale – nata sempre da un’idea dell’Associazione Musica con le Ali – denominata “Giovani Musicisti a Palazzo Strozzi” che affianca e completa la stagione concertistica del 2017. La rassegna vedrà esibirsi in uno dei più bei luoghi di cultura italiani, alcuni tra i più validi giovani musicisti del nostro tempo, in un contesto diverso dal solito e rivolto in maniera specifica ad un pubblico di giovani.

A tutto questo si aggiunge un concerto straordinario – in una cornice altrettanto ricca di fascino come quella del Teatro Carlo Felice di Genova – che vedrà la presenza sul palco, nel ruolo di violino solista, dell’artista di fama mondiale Anna Tifu. In programma il Concerto n. 2 di Paganini che la celebre violinista accompagnata dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice, eseguirà con il violino più famoso al mondo, il “Cannone” di Paganini. Il concerto è inserito in un progetto di più ampio respiro ossia il “Paganini Genova Festival”, il primo festival interamente dedicato al celebre Niccolò Paganini, che si terrà dal 27 al 29 ottobre 2017.

L’Associazione Culturale Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel dicembre 2016 per iniziativa di Carlo Hruby e della sua famiglia. Scopo dell’associazione, che non ha fini di lucro e persegue obiettivi di valenza sociale, è in primo luogo quello di sostenere e valorizzare iniziative in ambito musicale, con speciale attenzione ai giovani e alla musica classica. Per il raggiungimento dei propri fini promuove i giovani talenti, sostenendoli nel loro percorso formativo e aiutandoli ad affermarsi nella propria professione – e quindi a “spiccare il volo” – attraverso differenti iniziative di ampio respiro organizzate in collaborazione con i maggiori conservatori e le principali istituzioni culturali e musicali. Le attività dell’Associazione Musica con le Ali comprendono concerti, masterclass di specializzazione e rassegne che hanno come protagonisti i migliori e più talentuosi musicisti, oltre alla creazione di interessanti opportunità professionali e alla valorizzazione delle loro capacità sui diversi mezzi di comunicazione. www.musicaconleali.it

Clicca qui per scaricare la locandina dei concerti.