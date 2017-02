Il 20 febbraio al Teatro dal Verme di Milano un’iniziativa contro il lavoro minorile

Il 20 febbraio 2017 sarà una giornata importante, l’inizio di un progetto ambizioso che parte da

Milano. Presso il Teatro Dal Verme alle ore 20.00 (apertura al pubblico ore 19.30), in

occasione della Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale, sarà lanciata la campagna di

promozione del Manifesto “La musica contro il lavoro minorile”, che Claudio Abbado avviò e

sostenne negli ultimi anni della sua vita. La campagna è ideata dall’Associazione “Forte?

Fortissimo!” che collabora alle iniziative dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

(ILO), agenzia delle Nazioni Unite (ONU), che da molti anni pone l’attenzione sul problema dello

sfruttamento dei minori, sulla dimensione sociale della globalizzazione, sulla riduzione delle

disuguaglianze e promozione della giustizia sociale.

L’Associazione, presieduta dal pianista Alessandro Marangoni e dal regista Stefano Sgarella,

intende intraprendere un percorso a tappe per diffondere i valori rinnovati nell’Agenda 2030

dell’ONU sullo Sviluppo Sostenibile e concentrare l’attenzione sulla piaga del lavoro minorile

che nega i diritti fondamentali a 168 milioni di bambini e adolescenti nel mondo.

L’iniziativa di Forte? Fortissimo! ha l’obiettivo di diffondere il Manifesto “La musica contro il

lavoro minorile” e sostenere l’Alleanza 8.7 – che mira a porre fine al lavoro minorile, al lavoro

forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani – attraverso il rilancio dell’appello di

Claudio Abbado e di molti altri grandi della musica, tra cui Daniel Barenboim e José Antonio

Abreu.

Tutte le informazioni sono consultabili nel file allegato: La musica contro il lavoro minorile